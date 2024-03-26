"Я був під пресом, але я грав там як дядько. У мене пішло так добре. Найкращі сезони мої. Не був я під пресом, я просто був під моральним пресом, коли ми грали на виїзді. Там жорстко було, там і запальнички, пивом обливали.

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Чи дали медаль? Шоколадну. Та хай засунуть собі її поглибше. Що мені медаль? Ні. В мене другі цінності. Ну і що, що чемпіон Угорщини. Треба нові цілі ставити. Зараз я прийшов у Полісся. Команда, все нове. Цілі – ігри, голи, передачі. Виконувати всі завдання, які президент поставить. Навіщо мені згадувати Угорщину? Все, це прочитана книга", – поділився Петряк у інтерв'ю офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, Іван виступав в Угорщині з 2018-го по 2022 роки. Сезон 2018/19 Петряк провів у складі Ференцвароша, який очолював Сергій Ребров, – українець із "зелено-білими" став чемпіоном. Після цього хавбек перебрався до принципового суперника – Фехервара. Додамо, що Петряк свого часу викликався до збірної України – 5 матчів.

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