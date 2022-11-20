"Это было очень давно, когда мы об Артеме делали номер "Переход Милевского в Турцию". Мы его пригласили на концерт, но не помню, был ли он там. Затем снова звонили по телефону Теме и приглашали на концерт, то он говорит: "Да ну вас нах*й".

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Спросили, почему так, а он ответил: "Да ну нах*й, бл**ь, будете шутить". А на последнем концерте перед полномасштабным вторжением мы провели Милевского на пенсию, если можно так сказать. Он там даже немного растрогался.

Шевченко? Он тоже когда-то обиделся, когда ушел в политику. Мы тогда говорили: "Андрюха – это не твое. Не обижайся, но будет нестись с экрана". Он обиделся и не разговаривал с Вовой Зеленским. Даже не помню сколько", – рассказал Кошевой в интервью YouTube-каналу Динамо .

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