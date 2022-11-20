"Це було дуже давно, коли ми про Артема робили номер "Перехід Мілевського у Туреччину". Ми його запросили на концерт, але не пам’ятаю, чи він там був. Потім знову телефонували Тьомі та запрошували на концерт, то він каже: "Та ну вас нах*й".

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Запитали, чому так, а він відповів: "Та ну нах*й, бл**ь, будете жартувати". А на останньому концерті перед повномасштабним вторгненням ми провели Мілевського на пенсію, якщо можна так сказати. Він там навіть трохи розчулився.

Шевченко? Він теж колись образився, коли пішов у політику. Ми тоді казали: "Андрюха – це не твоє. Не ображайся, але буде нестися з екрана". Він образився і не розмовляв із Вовою Зеленським. Навіть не пам'ятаю скільки", – розповів Кошовий в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

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