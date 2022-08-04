"На стадионе снова будет вдохновляющая атмосфера. С трибун будет передаваться энергия, которая будет подталкивать и мотивировать команду. И, конечно, у нас есть шанс. Если в конце концов все завершится ничьей, я не буду плакать.

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Но кто такой, черт возьми, этот Мане? Мы, кстати, всегда играли против Баварии довольно хорошо, даже когда у них был еще Роберт Левандовски", – приводит слова Фишера RTL .

Напомним, противостояние Баварии и Айнтрахта откроет новый сезон Бундеслиги. Встреча состоится в пятницу, 5 августа, в 21:30 по киевскому времени.

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