Звездный защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис определился, как распорядится заработком за выступления на грядущем Мундиале.

"Канада тепло приняла меня и мою семью, дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить мои мечты в жизнь.

"Нам это кажется абсурдным", – звезда Баварии осуждает проведение чемпионата мира в Катаре

Для меня большая честь играть за Канаду. Хочу поблагодарить ее за все, поэтому решил пожертвовать доходы от чемпионата мира в этом году на благотворительность", – написал Альфонсо в Twitter.

Напомним, Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря. Дэвис и Ко в группе будут противостоять Бельгии, Марокко и Хорватии.