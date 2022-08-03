Звезда Баварии передаст премиальные за ЧМ-2022 на благотворительность
06:00 - Читати українською
Звездный защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис определился, как распорядится заработком за выступления на грядущем Мундиале.
"Канада тепло приняла меня и мою семью, дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить мои мечты в жизнь.
"Нам это кажется абсурдным", – звезда Баварии осуждает проведение чемпионата мира в Катаре
Для меня большая честь играть за Канаду. Хочу поблагодарить ее за все, поэтому решил пожертвовать доходы от чемпионата мира в этом году на благотворительность", – написал Альфонсо в Twitter.
Напомним, Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря. Дэвис и Ко в группе будут противостоять Бельгии, Марокко и Хорватии.
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