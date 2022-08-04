"На стадіоні знову буде атмосфера, що надихає. З трибун буде передаватись енергія, яка підштовхуватиме й мотивуватиме команду. І, звісно, у нас є шанс. Якщо зрештою все завершиться нічиєю, я не буду плакати.

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Та хто такий в біса цей Мане? Ми, до речі, завжди грали проти Баварії доволі добре, навіть коли у них був ще Роберт Лєвандовскі", – наводить слова Фішера RTL.

Нагадаємо, протистояння Баварії та Айнтрахта відкриє новий сезон Бундесліги. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 5 серпня, о 21:30 за київським часом.

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