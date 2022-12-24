"У меня было предложение от Малаги. Во время сборов в Марбелье я встречался со спортивным директором. И говорю Хачериди: "Есть такое предложение, даже зарплату больше, чем у Динамо, предлагают".

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А он мне: "Да какая Малага, мы здесь каждый год в Лиге чемпионов играем, за чемпионство боремся, а они идут на 13-14 месте".

Тогда еще Антунеш играл в Малаге... Он говорил, что ему звонили, спрашивали обо мне, интересовались. Виторину говорил мне: "Переходи в Малагу, даже не думай, это же Испания – топ", – рассказал Рыбалка в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Сергей находился на контракте с Динамо с 2008 по 2018 годы (с арендами в Слован и Сивасспор). С 2021-го – выступает за Александрию.

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