"В Александрии очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше Динамо. Потеряли очки в последней игре с Рухом, проиграли Металлисту в большинстве...

Рыбалка остался разочарован экс-тренером Динамо, переживавшим за российских игроков после начала войны

Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли – могли бы на втором месте уже быть", – поделился Рыбалка в программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Добавим, что Сергей делал свои первые шаги по футболу в составе Динамо. Также за свою карьеру он успел поиграть за чешский Слован и турецкий Сивасспор. Летом 2021 года Рыбалка присоединился к Александрии. В текущем сезоне сыграл в 13 матчах, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

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