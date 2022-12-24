Рыбалка: Александрия могла бы быть выше Динамо
Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка поделился мыслями о перспективах команды на фоне киевского Динамо.
"В Александрии очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше Динамо. Потеряли очки в последней игре с Рухом, проиграли Металлисту в большинстве...
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Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли – могли бы на втором месте уже быть", – поделился Рыбалка в программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Добавим, что Сергей делал свои первые шаги по футболу в составе Динамо. Также за свою карьеру он успел поиграть за чешский Слован и турецкий Сивасспор. Летом 2021 года Рыбалка присоединился к Александрии. В текущем сезоне сыграл в 13 матчах, отличившись 4 голами и 2 ассистами.
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