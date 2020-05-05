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Лобода поддерживает болельщиков соблазнительными фото – сексуальная ведущая в предвкушении возобновления сезона УПЛ

15:05 158 Читати українською
Лобода поддерживает болельщиков соблазнительными фото – сексуальная ведущая в предвкушении возобновления сезона УПЛ
Александра Лобода / Фото Maxim

Ведущая программы Профутбол Александра Лобода является преданным фаном отечественного чемпионата.

"Две новости: хорошая и плохая, как всегда это бывает. Плохая – продлили карантин до 22 мая.

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Хорошая – профессиональным спортивным командам можно тренироваться на закрытых базах с 11 мая. Некоторые команды уже сейчас тренируются небольшими группами, другие собираются на следующей неделе.

Очень жду следующего шага – возобновления чемпионата", – написала Лобода под горячим фото.

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Теги
коронавирус УПЛ Александра Лобода Девушка дня
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