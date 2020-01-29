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Цыганык: Руководство Карпат делает все возможное, чтобы команда вылетела

09:46 139 Читати українською
Цыганык: Руководство Карпат делает все возможное, чтобы команда вылетела
Игорь Цыганык / фото из соцсетей

Известный телеведущий и футбольный комментатор Игорь Цыганык поделился мнением о ситуации в львовских Карпатах.

"Команда идет на последней строчке турнирной таблицы, на матчи фактически никто не ходит, команда отдала своих лучших футболистов.

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Руководство клуба вместо того, чтобы пытаться как-то сохранить прописку в элите на следующий сезон, делает все возможное для того, чтобы команда вылетела. У меня складывается впечатление, что сейчас сознательная политика клуба направлена ​​на то, чтобы просто вылететь.

Аудитория, которая смотрит Карпаты, фактически исчезает. И сейчас Карпаты превратились из самобытной команды в какой-то сырьевой придаток к украинской Премьер-Лиге", – сказал Цыганык в эфире телеканала НТА.

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