Циганик: Керівництво Карпат робить все можливе, щоб команда вилетіла

Відомий телеведучий та футбольний коментатор Ігор Циганик поділився думкою про ситуацію у львівських Карпатах.

"Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, на матчі фактично ніхто не ходить, команда віддала своїх найкращих футболістів.

Козловський готовий відмовитись від Руху та очолити Карпати

Керівництво клубу замість того, щоб намагатися якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла. У мене складається враження, що зараз свідома політика клубу спрямована на те, щоб просто вилетіти.

Аудиторія, яка дивиться Карпати, фактично зникає. І зараз Карпати перетворилися із самобутньої команди в якийсь сировинний придаток до української Прем’єр-Ліги", – сказав Циганик в ефірі телеканалу НТА.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?