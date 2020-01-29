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Циганик: Керівництво Карпат робить все можливе, щоб команда вилетіла

09:46 941 Читать на русском
Циганик: Керівництво Карпат робить все можливе, щоб команда вилетіла
Ігор Циганик / фото із соцмереж

Відомий телеведучий та футбольний коментатор Ігор Циганик поділився думкою про ситуацію у львівських Карпатах.

"Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, на матчі фактично ніхто не ходить, команда віддала своїх найкращих футболістів.

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Керівництво клубу замість того, щоб намагатися якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла. У мене складається враження, що зараз свідома політика клубу спрямована на те, щоб просто вилетіти.

Аудиторія, яка дивиться Карпати, фактично зникає. І зараз Карпати перетворилися із самобутньої команди в якийсь сировинний придаток до української Прем’єр-Ліги", – сказав Циганик в ефірі телеканалу НТА.

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