Козловский готов отказаться от президентства в Рухе и возглавить Карпаты

Президент Руха Григорий Козловский выразил готовность временно возглавить львовские Карпаты.

"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте Карпат, лежит уже с датами рождения и смерти.

"Карпаты сегодня сошли с ума", – Козловский жестко ответил на обвинения исполнительного директора львовян

Это будет один год, максимум два. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Они штамп несут третью неделю, возможно донесут. Может, им GPS подарить. Во Львове точно найдется инвестор, который через год-два отдаст городской власти 50 или 100 миллионов гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать исполняющим обязанности чего-то там в Карпатах. Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище", – цитирует Козловского Трибуна со ссылкой на НТА.

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