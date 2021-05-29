"Если честно, пока не могу ответить на вопрос о будущем, потому что пока все в воздухе висит. Мы еще сами точно не знаем, что будем делать дальше. Пока у Сергея есть действующий контракт с Ференцварошем еще год.

Ребров оказался в списке претендентов на тренерский мостик Тоттенхэма

Если честно, не могу сейчас 100% сказать. Еще мы не подписывали ничего о разрыве контракта. Было приглашение от АЕКа. Решать ему (Реброву – прим.). Я не настолько разбираюсь в клубах. Улететь в Грецию я не против. Главное, чтобы там был хороший садик для детей.

Другие предложения? Думаю, не секрет, уже писали в интернете о 5-6 клубах. Мы пока думаем", – сказала Анна Реброва в эфире Youtube-канала "SportArena".

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