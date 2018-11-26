Цыганык обвинил судейский корпус в предвзятом отношении к Динамо

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык дал свою оценку арбитрам, которые обслуживали матчи с участием Динамо в этом сезоне.

"Хочу сказать, что арбитры судят Динамо не так, как другие команды. Те атаки, которые были в начале сезона на Можаровского, Труханова, не прошли зря.

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Безусловно, получать на четвертой минуте в свои ворота 0:1, в ситуации, когда можно было свистнуть штрафной, это совсем другая история. И заметна эта предвзятость по отношению к Динамо на протяжении всего поединка. Там не свистнул, там не заметил... И это все идет с начала чемпионата.

"Наехали", двух судей дисквалифицировали, и другие боятся. Это нечестно, и так быть не должно", – сказал Цыганык в эфире программы "Профутбол".

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