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Цыганык обвинил судейский корпус в предвзятом отношении к Динамо

13:55 311 Читати українською
Цыганык обвинил судейский корпус в предвзятом отношении к Динамо
Игорь Цыганык / Фото из соцсетей

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык дал свою оценку арбитрам, которые обслуживали матчи с участием Динамо в этом сезоне.

"Хочу сказать, что арбитры судят Динамо не так, как другие команды. Те атаки, которые были в начале сезона на Можаровского, Труханова, не прошли зря.

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Безусловно, получать на четвертой минуте в свои ворота 0:1, в ситуации, когда можно было свистнуть штрафной, это совсем другая история. И заметна эта предвзятость по отношению к Динамо на протяжении всего поединка. Там не свистнул, там не заметил... И это все идет с начала чемпионата.

"Наехали", двух судей дисквалифицировали, и другие боятся. Это нечестно, и так быть не должно", – сказал Цыганык в эфире программы "Профутбол".

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Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Игорь Цыганык Юрий Можаровский Константин Труханов
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