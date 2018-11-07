Буяльский: Если будем играть как с Шахтером, то с Ренном проблем не будет

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Ренна.

"Отошли от матча с Шахтером? Думаю, что да. Игра понравилась болельщикам, руководству клуба, главному тренеру. Да, не было результата, это конечно обидно. Но если будем играть так же содержательно, то проблем не должно быть с любым соперником.

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Сильные стороны соперника? Я думаю, что нам нужно сыграть более агрессивно в атаке, чем в первом матче. Также надо не дать Ренну контратаковать и подавать с флангов.

Где мне комфортнее играть? Я готов играть везде, где определит тренер. Лично мне более комфортно играть в опорной зоне, из глубины, больше с мячом. Но главное помогать команде, забивать, как в последнем матче с Ренном, когда меня после удаления поставили справа и я забил", – сказал он на пресс-конференции перед матчем с Ренном.

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