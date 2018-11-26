Циганик звинуватив суддівський корпус в упередженому ставленні до Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик дав свою оцінку арбітрам, які обслуговували матчі за участі Динамо в цьому сезоні.

"Хочу сказати, що арбітри судять Динамо не так, як інші команди. Ті атаки, які були на початку сезону на Можаровського, Труханова, не пройшли даремно.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, отримувати на четвертій хвилині в свої ворота 0:1, в ситуації, коли можна було свиснути штрафний, це зовсім інша історія. І помітна ця упередженість по відношенню до Динамо протягом усього поєдинку. Там не свиснув, там не помітив... І це все йде з початку чемпіонату.

"Наїхали", двох суддів дискваліфікували, і інші бояться. Це нечесно, і так бути не повинно", – сказав Циганик в ефірі програми "Профутбол".,

Буяльський: Арбітр матчу з Олександрією розповідав, як потрібно грати у футбол, "клоунами" називав