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Циганик звинуватив суддівський корпус в упередженому ставленні до Динамо

13:53 1139 Читать на русском
Циганик звинуватив суддівський корпус в упередженому ставленні до Динамо
Ігор Циганик / Фото з соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик дав свою оцінку арбітрам, які обслуговували матчі за участі Динамо в цьому сезоні.

"Хочу сказати, що арбітри судять Динамо не так, як інші команди. Ті атаки, які були на початку сезону на Можаровського, Труханова, не пройшли даремно.

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Безумовно, отримувати на четвертій хвилині в свої ворота 0:1, в ситуації, коли можна було свиснути штрафний, це зовсім інша історія. І помітна ця упередженість по відношенню до Динамо протягом усього поєдинку. Там не свиснув, там не помітив... І це все йде з початку чемпіонату.

"Наїхали", двох суддів дискваліфікували, і інші бояться. Це нечесно, і так бути не повинно", – сказав Циганик в ефірі програми "Профутбол".,

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Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Теги
Ігор Циганик Юрій Можаровський Костянтин Труханов Олександрія - Динамо Динамо Динамо
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