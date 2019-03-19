Цыганык объяснил, почему Селезнев не забивает в Малаге

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" рассказал о проблемах украинского нападающего Евгения Селезнева в испанской Малаге.

"Евгений Селезнев – это футболист, который может решать моменты. Футболист очень высокой квалификации. Он сейчас находится в таком возрасте, что он сам знает, как ему лучше быть, где находиться и что ему делать.

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Иногда партнеры его не полностью понимают. Думаю, именно в этом и есть причина того, что он не забивает в Малаге. И играет немного. Поэтому сейчас в сборной его нет", – сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне Евгений Селезнев провел 9 матчей за Малагу, преимущественно выходя на замену (только 2 матча в основе). Отличиться забитыми мячами в Сегунде украинцу еще не удалось.

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