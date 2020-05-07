Цыганык объяснил, почему Цитаишвили получает мало игровой практики в Динамо – виновник найден

Известный журналист Игорь Цыганык поразмышлял над будущим хавбека Динамо Георгия Цитаишвили.

"Почему Цитаишвили не дают так часто играть в первой команде Динамо? Шанс – это не аванс. Его нужно выгрызать и заслужить на тренировках, это 100%. За старые заслуги никто на поле не поставит.

"Ставили кого угодно, только не меня": Цитаишвили считает, что ему не дают шансов в Динамо

Михайличенко – консерватор. Он близок по поведению к Лобановскому, которому очень трудно было вводить в основной состав новых футболистов. Это еще советская школа футбола, когда определяется основной состав, и нужно сделать что-то невероятное, чтобы в него попасть.

Михайличенко сам как футболист очень долго ждал своего шанса в Динамо, играя за дубль. Наверное, он таким образом стимулирует и других футболистов, чтобы они продолжали расти.

Цитаишвили – очень одаренный футболист. Я за то, что ему нужно давать шанс играть, чтобы понять, насколько он психологически готов. Нельзя за шесть минут на поле определить это, а человек не может проявить себя. Вот, Рыкун практически не тренировался, однако выходил на футбольное поле и там творил. Тренировки же ему были неинтересны.

Цитаишвили должен закусить губу, двигаться вперед и вырывать свой шанс.

Я считаю, что Михайличенко не хватает гибкости и какой-то веры в молодых футболистов. У него есть проверенные бойцы, в которых он верит и ставит их. И сейчас у него такая позиция.

Но я думаю, он все равно вернется к кандидатуре Цитаишвили. Просто Гио пока трудно конкурировать с Цыганковым, который стабилен и является игроком основы. На месте Цитаишвили я бы пока не переходил в другую команду, ведь иногда бывает такой шанс, что кто-то вылетает и тебе дают шанс. Пока есть этот шанс заиграть в Динамо, Циташивили должен остаться и доказывать. И я думаю, все у него получится", – цитирует Цыганыка Dynamomania.

Напомним, Цитаишвили считается одним из главных молодых талантов в лагере "бело-синих". В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний хавбек провел 3 матча.

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