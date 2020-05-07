Циганик пояснив, чому Цітаішвілі отримує мало ігрової практики в Динамо – винуватець знайдений

Відомий журналіст Ігор Циганик порозмірковував над майбутнім хавбека Динамо Георгія Цітаішвілі.

"Чому Цітаішвілі не дають так часто грати в першій команді Динамо? Шанс – це не аванс. Його потрібно вигризати і заслужити на тренуваннях, це 100%. За старі заслуги ніхто на поле не поставить.

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Михайличенко – консерватор. Він близький за поведінкою до Лобановського, якому дуже важко було вводити в основний склад нових футболістів. Це ще радянська школа футболу, коли визначається основний склад, і потрібно зробити щось неймовірне, щоб до нього потрапити.

Михайличенко сам як футболіст дуже довго чекав свого шансу в Динамо, граючи за дубль. Напевно, він таким чином стимулює і інших футболістів, щоб вони продовжували зростати.

Цітаішвілі – дуже обдарований футболіст. Я за те, що йому потрібно давати шанс грати, щоб зрозуміти, наскільки він психологічно готовий. Не можна за шість хвилин на полі визначити щось, а людина не може проявити себе. Он, Рикун практично не тренувався, проте виходив на футбольне поле і там творив. Тренування ж йому були нецікаві.

Цітаішвілі повинен закусити губу, рухатися вперед і виривати свій шанс.

Я вважаю, що Михайличенку не вистачає гнучкості і якоїсь віри в молодих футболістів. У нього є перевірені бійці, в яких він вірить і ставить їх. І на цей момент у нього така позиція.

Але я думаю, він все одно повернеться до кандидатури Цітаішвілі. Просто Гіо поки важко конкурувати з Циганковим, який стабільніший і є гравцем основи. На місці Цітаішвілі я б поки не переходив в іншу команду, адже іноді буває такий шанс, що хтось вилітає і тобі дають шанс. Поки є цей шанс заграти в Динамо, Ціташівілі повинен залишитися і доводити. І я думаю, все у нього вийде", – цитує Циганика Dynamomania.

Нагадаємо, Цітаішвілі вважається одним з головних молодих талантів у таборі "біло-синіх". У нинішньому сезоні УПЛ 19-річний хавбек провів 3 матчі.

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