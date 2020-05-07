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"Ставили кого угодно, только не меня": Цитаишвили считает, что ему не дают шансов в Динамо

13:01 73 Читати українською
"Ставили кого угодно, только не меня": Цитаишвили считает, что ему не дают шансов в Динамо
Георгий Цитаишвили / Фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили недоволен своим положением в киевском клубе.

"Ни до, ни после чемпионата мира много не сыграл. Через тот гол в финале я, как минимум, заслуживал шанс в Динамо. Нормальный шанс, а не 8 минут с Колосом. Мне говорят, что я замена Цыганкову, что меня готовят. Но мне это говорили с 16 лет.

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Когда готовили Ярмоленко, он сыграл матчей 20-22 перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? У меня за 2 года 200 минут в первой команде. Когда тебе дают 20 матчей, а ты себя не показал – тогда вопросов нет. Если увижу, что у меня не получается – я сам уйду. Но мне этого не давали, чтобы я сам ушел. Я постоянно в ожидании, что мне вот-вот дадут шанс.

Ни на кого не обижаюсь, но у всех есть свое время. Михайличенко начал в 23 и стал топом. Обо мне говорили уже в 19. Жду уже два года. Многие говорят, что я достоин шанса, многие говорят, что я уже готов играть. У Цыганкова была травма, я не попал в заявку 18 человек. Ставили Караваева, Буяльского, кого угодно, но только не меня. Ставили людей на неродной позицию. Сидел на замене, выпустили Пиварича, когда я один полузащитник на замене. В следующем матче – Андриевского. Возникает много вопросов, но я не могу их задать", – сказал Цитаишвили в программе Бомбардир.

Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

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