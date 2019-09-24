Цыганык назвал три шокирующие варианты для Реброва, если он вернется в Украину

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" оценил работу Сергея Реброва в Ференцварошем.

"Ребров очень хорошо работает в Венгрии и растет там как тренер. Он не ждет, что его куда-то пригласят, а берет команду и работает с ней. Достигает с ней результата, набивает "шишки".

Ференцварош Реброва вырвал победу на последних минутах матча против Залаэгерсега

Конечно, уровень Ференцвароша ниже уровня Динамо, но он достигает результатов и пытается поднять команду на новый уровень.

Мне очень жаль, что Ребров не работает в Украине. Это думающий тренер, который еще вернется в Динамо. Или Шахтер, потому что там он начинал свою большую карьеру. Возможно, вернется в сборную ", – сказал Цыганик.

Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії