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Цыганык назвал три шокирующие варианты для Реброва, если он вернется в Украину

20:47 198 Читати українською
Цыганык назвал три шокирующие варианты для Реброва, если он вернется в Украину
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" оценил работу Сергея Реброва в Ференцварошем.

"Ребров очень хорошо работает в Венгрии и растет там как тренер. Он не ждет, что его куда-то пригласят, а берет команду и работает с ней. Достигает с ней результата, набивает "шишки".

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Конечно, уровень Ференцвароша ниже уровня Динамо, но он достигает результатов и пытается поднять команду на новый уровень.

Мне очень жаль, что Ребров не работает в Украине. Это думающий тренер, который еще вернется в Динамо. Или Шахтер, потому что там он начинал свою большую карьеру. Возможно, вернется в сборную ", – сказал Цыганик.

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