"Кого из легионеров Динамо ждут в команде? Да никого, я думаю. То есть как никого... У Вербича полгода контракт, аренда. Что будет летом? Посмотрим.

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Я думаю, если будет продолжение Динамо, мы видим, что он хочет вернуться в киевский клуб. Мы видели его слезы, его вдохновение. Даже будучи футболистом Легии, он все равно надел на второй тайм футболку Динамо и сыграл против своего нынешнего клуба в благотворительном поединке.

Мы видели Кендзеру, который так же в аренде в другом клубе, но сыграл за Динамо. То есть Кендзера и Вербич летом, после окончания своих аренд будут желать вернуться в киевское Динамо и играть уже в Украине. Но опять же, какие финансовые условия? Какие возможности? Какие контракты? Например, Вербич пошел на существенное снижение контрактных условий, чтобы перейти в аренду в Легию. Деньги столь же важная вещь. И, наверное, они будут исходить из того, что лучше для их семей", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Вербич и Кендзера выступают в Экстраклясе – словенец защищает цвета варшавской Легии, а поляк – познанского Леха.

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