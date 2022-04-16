"Кого із легіонерів Динамо очікують в команді? Та нікого, я думаю. Тобто як нікого... У Вербіча півроку контракт, оренда. Що буде влітку? Подивимося.

Циганик озвучив план виходу українського футболу з кризи

Я думаю, якщо буде продовження Динамо, то ми бачимо, що він хоче повернутися у київський клуб. Ми бачили його сльози, його натхнення. Навіть, будучи футболістом Легії, він усе одно одягнув на другий тайм футболку Динамо і зіграв проти свого теперішнього клубу у благодійному поєдинку.

Ми бачили Кендзьору, який так само в оренді в іншому клубі, але зіграв за Динамо. Тобто Кендзьора і Вербіч влітку, після закінчення своїх оренд будуть бажати повернутися у київське Динамо і грати вже в Україні. Але знову ж таки, які фінансові умови? Які можливості? Які контракти? Наприклад, Вербіч пішов на суттєве пониження своїх контрактних умов, щоби перейти в оренду до Легії. Гроші так само важлива річ. І, напевно, вони будуть виходити з того, що найкраще для їхніх сімей", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Вербіч і Кендзьора наразі виступають у Екстраклясі – словенець захищає кольори варшавської Легії, а поляк – познанського Леха.

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