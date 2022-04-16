"Наше футбольное сообщество должно сделать все возможное и невозможное, чтобы наши футболисты не считались легионерами в Европе. Для нас это самое главное и перспективное. Это даст сильный толчок для развития украинского футбола.

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Если украинцы не будут считаться легионерами в европейских клубах, то им не придется конкурировать с бразильцами и аргентинцами за место в составе. Латиноамериканский рынок мы все равно не перебьем.

Нам нужно конкурировать с европейцами. Нам необходимо быть в таком же статусе. Тогда Украина сможет наполнить молодыми футболистами многие европейские чемпионаты. Пусть поначалу это будут не топ-чемпионаты. Это будет хорошая возможность для того, чтобы вкладывать деньги в украинских футболистов и украинский футбол", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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