Журналист Игорь Цыганык высказался о кадровых переменах в Динамо после перехода Виталия Миколенко в Эвертон.

"Миколенко в Динамо заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из СК Днепр-1. В обратном направлении должен поехать Вантух. Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет с Динамо на сборы, и они будут конкурировать.

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Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которых рассматривает главный тренер Динамо как замену Миколенко", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

Напомним, Виталий Миколенко вскоре должен стать игроком Эвертона. Клубы уже согласовали трансфер, а футболист прошел медобследование.

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