Журналіст Ігор Циганик висловився про кадрові зміни в Динамо після переходу Віталія Миколенка в Евертон.

"Миколенка в Динамо замінить Дубінчак. На початку. Він має шанс себе зараз проявити. Владислава вже повернули з СК Дніпро-1. У зворотному напрямку має поїхати Вантух. Хоча Луческу сумнівається, тому Роман поїде з Динамо на збори, і вони конкуруватимуть.

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Є ще молодий Вівчаренко. Ось три футболісти, яких розглядає головний тренер Динамо, як заміну Миколенку", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Віталій Миколенко невдовзі повинен стати гравцем Евертона. Клуби вже узгодили трансфер, а футболіст пройшов медобстеження.

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