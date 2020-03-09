УПЛ установила рекорд по количеству удалений в туре

Последний тур УПЛ перед разделением на две шестерки стал рекордным по количеству удалений.

В 22 туре арбитры в 6 матчах показали 9 красных карточек. Предыдущий рекорд – 8 красных в 22 туре УПЛ сезона-2012/13.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Удаления были во всех матчах тура. В игре СК Днепр-1 – Мариуполь арбитр Евгений Арановский наказал трех игроков гостей. Два удаления было в матче Десна – Заря.

Отметим, что 3 из 9 красных карточек в 22 туре были показаны после использования системы VAR.

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