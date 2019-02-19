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Цыганык: Шевченко даст интервью по ситуации Ракицкого, который перешел в Зенит

18:31 191 Читати українською
Цыганык: Шевченко даст интервью по ситуации Ракицкого, который перешел в Зенит
Андрей Шевченко / ФФУ

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык анонсировал интервью Андрея Шевченко относительно потенциального вызова защитника Зенита Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Игорь Цыганык в своей авторской программе Цыганык LIVE сообщил, что в это воскресенье, 24 февраля, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко даст интервью Профутболу относительно потенциального вызова Ярослава Ракицкого.

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Напомним, экс-защитник Шахтера в этом январе стал игроком Санкт-Петербургского Зенита, что поставило под сомнение его дальнейшее участие в желто-синей футболке, а сайт ФФУ даже удалил футболиста из списка.

Ракицкий уже успел провести один матч за "сине-бело-голубых" против Фенербахче в 1/16 финала Лиги Европы, где его команда уступила 0:1, а сам украинец получил желтую карточку.

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Теги
Игорь Цыганык Украинцы за рубежом Сборная Украины Зенит Зенит Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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