"Настроение плохое, потому что мы проиграли Мариуполю – это самое важное. Все переживают, все читают. Все позитивно – летим в Киев, готовимся к первой игре, как все говорят. Даже в УАФ сказали, что ничего не меняется.

Шахтер – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Футболисты должны думать о футболе, должны думать о чемпионстве, о результатах, а остальные должны заниматься своей работой, вот и все. Сказали, что сегодня все хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Мир – это самое важное. Надеемся, что прилетим в Киев и все будет хорошо.

Много вопросы были со стороны бразильцев. Они следят, каждый день что-то другое пишут, каждый день что-то происходит. Ничего не произошло, потому сказали наше мнение, что никто ничем не будет рисковать. Что делать так же, как и другие команды, другие люди. Ничего нового, готовимся, тренируемся. Мы должны думать о футболе", – сказал Срна для Youtube-канала клуба.

18 февраля Шахтер проведет спарринг против Астаны, начало в 16:00.

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