Цыганык: Динамо продолжает искать форварда

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик сообщил, что Динамо может подписать еще одного форварда.

"Я скептически отношусь к тому, что Соль сможет себя проявить в Динамо. Скажу больше, по моей информации, киевляне продолжают поиски нападающего.

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Вполне возможно, что до начала весенней части чемпионата Украины команда получит еще одного нападающего. Но не факт. Идет медленный процесс, просматривают одних, других.

Вопрос с футболистом, который должен забивать голы, стоит в Динамо очень остро", – сказал Цыганык в своей программе на FootballHub.

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