Цыганык – о ситуации Тайсона в Шахтере: Не совсем понимаю, чем Пятов не заслуживает капитанской повязки

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" рассказал о проблемах Тайсона в Шахтере. Бразилец очень хотел покинуть команду в летнее межсезонье.

"Поведение Тайсона не идет капитану команды, которая играет в Лиге чемпионов. Не совсем понимаю, чем Пятов не заслуживает капитанской повязки. Думаю, что будут изменения, Тайсона будут продолжать воспитывать.

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Другого варианта нет. Нужно закусить губы и двигаться вперед. Но Тайсон играет с огнем. Рано или поздно в Шахтере придут к тому, что нужно играть без него. Сейчас он провоцирует ситуацию, в которой тренеру и руководству клуба нужно задуматься. Это ненадежный футболист. Они будут быстрее думать, как строить игру без Тайсона. В таком случае он останется ни с чем.

Такая ситуация была в Динамо. Некоторые футболисты считали, что они важнее команды. Приходили тренеры, сажали их в запас, а потом приходили игроки, которые выступали намного лучше. А те футболисты терялись и всю жизнь обижались на тренеров, которые, по их мнению, ломали им карьеру. Так может произойти и с Тайсоном", – сказал Цыганык.

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