toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Циганик – про ситуацію Тайсона в Шахтарі: Не зовсім розумію, чим Пятов не заслуговує капітанської пов'язки

18:12 182 Читать на русском
Циганик – про ситуацію Тайсона в Шахтарі: Не зовсім розумію, чим Пятов не заслуговує капітанської пов'язки
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" розповів про проблеми Тайсона в Шахтарі. Бразилець дуже хотів покинути команду в літнє міжсезоння.

"Поведінка Тайсона не личить капітану команди, яка грає в Лізі чемпіонів. Не зовсім розумію, чим Пятов не заслуговує капітанської пов'язки. Думаю, що будуть зміни, Тайсона будуть продовжувати виховувати.

Тайсон: Ми повинні платити за деякі рішення, навіть якщо їх ухвалювали не ми

Іншого варіанту немає. Потрібно закусити губи і рухатися вперед. Але Тайсон грає з вогнем. Рано чи пізно в Шахтарі прийдуть до того, що потрібно грати без Тайсона. Зараз він провокує ситуацію, в якій тренеру і керівництву клубу потрібно задуматися. Це ненадійний футболіст. Вони будуть швидше думати, як будувати гру без Тайсона. В такому випадку він залишиться ні з чим.

Така ситуація була в Динамо. Деякі футболісти вважали, що вони важливіші за команду. Приходили тренери, садили їх у запас, а потім приходили гравці, які виступали набагато краще. А ті футболісти губилися і все життя ображалися на тренерів, які, на їхню думку, ламали їм кар'єру. Так може статися і з Тайсоном", – сказав Циганик.

"Тайсон охолоне", – Палкін прокоментував ситуацію з трансфером бразильця

blog_ava
Збірна України намагалася заманити Салаха на товариський матч
00:20
2583
Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук