Тайсон: Мы должны платить за некоторые решения, даже если они были приняты не нами

Полузащитник Шахтера Тайсон, вероятнее всего, поделился мыслями о сорванном переходе в Рому и Милан.

"Итак, парень, подожди, пока пройдет время. Постепенно мы должны заплатить цену за некоторые решения, даже если они были приняты не нами.

Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в Шахтере – бразильца связывали с переходом в Серию А

Так что, береги свое сердце, парень. Оно слишком ценное (как и ты сам) и заслуживает гораздо большего. Уважай личность, которой ты являешься", – написал Тайсон в своем Instagram.

Напомним, в последний день трансферного окна Милан и Шахтер не стал оформлять переход футболиста из-за завышенной цены. Ранее "горняки" категорически отказали Роме.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа