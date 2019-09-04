toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тайсон: Мы должны платить за некоторые решения, даже если они были приняты не нами

08:25 184 Читати українською
Тайсон: Мы должны платить за некоторые решения, даже если они были приняты не нами
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон, вероятнее всего, поделился мыслями о сорванном переходе в Рому и Милан.

"Итак, парень, подожди, пока пройдет время. Постепенно мы должны заплатить цену за некоторые решения, даже если они были приняты не нами.

Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в Шахтере – бразильца связывали с переходом в Серию А

Так что, береги свое сердце, парень. Оно слишком ценное (как и ты сам) и заслуживает гораздо большего. Уважай личность, которой ты являешься", – написал Тайсон в своем Instagram.

Напомним, в последний день трансферного окна Милан и Шахтер не стал оформлять переход футболиста из-за завышенной цены. Ранее "горняки" категорически отказали Роме.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

blog_ava
Кьеллини прооперирован из-за травмы – известны сроки восстановления ветерана
00:15
102
Теги
Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
45
мин
Николаев
18:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук