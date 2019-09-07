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"Тайсон остынет", – Палкин прокомментировал ситуацию с трансфером бразильца

11:39 89 Читати українською
"Тайсон остынет", – Палкин прокомментировал ситуацию с трансфером бразильца
Тайсон / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему "горняки" не продали хавбека Тайсона в Рому и Милан.

"Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может быть, для какого-то клуба это хорошие предложения, но не для нас. Я уже говорил, будь он на несколько лет моложе – он стоил бы все 150 миллионов евро. Футболист оказался в списке быстрейших рывков ЛЧ-2018/19. Это маленький показатель того, что это за игрок.

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Клубы, которые им интересовались, те же Рома и Милан, знают его. Уверен, у них есть средства, чтобы заплатить ту сумму, которую мы хотим.

Любой футболист, получив такие предложения, не выдержал бы, независимо от предложенной цены. У него есть желание попробовать себя там. Но есть и желание клуба. Здесь много сторон, не только футболист. Тайсон был недоволен, его можно понять, никто его не критикует. Пройдут дни, он остынет. Это нормальный процесс, нечему удивляться", – сказал Палкин программе Футбол NEWS.

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