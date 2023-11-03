Артём Довбик имеет все шансы перебраться в более именитый европейский клуб.

Интер пристально следит за выступлениями 26-летнего нападающего Жироны, сообщает Fichajes.net.

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После потери Лукаку и Джеко миланцы остались с ограниченным выбором в атакующем звене. Финалист ЛЧ экстренно подписал Арнаутовича и Алексиса, которым до конца сезона стукнет 35 лет. Интер следующим летом планирует освежить нападение форвардом помоложе с перспективой развития.

Довбик вполне вписывается в этот профиль. Украинец очень быстро адаптировался в Жироне, оформив 5 голов и 3 ассиста за 12 матчей. Transfermarkt оценивает Артема в 15 млн евро.

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