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Цыганков заинтересовал Севилью – Мончи давно наблюдает за украинцем

17:41 212 Читати українською
Цыганков заинтересовал Севилью – Мончи давно наблюдает за украинцем
Виктор Цыганков / Фото УАФ

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться в Примере.

Виктор Цыганков попал на радары Севильи, сообщает estadiodeportivo.

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В подписании 21-летнего вингера лично заинтересован спортивный директор Севильи Рамон Мончи, который уже давно наблюдает за украинцем.

Возможный переход Виктора в испанский гранд будет зависеть от того, сохранит ли Севилья своего хавбека Пабло Сарабию, будущее которого остается туманным.

По итогам прошлого сезона андалусийцы заняли шестое место в Ла Лиге, которая позволит команде выступать в Лиге Европы в следующем сезоне.

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