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Циганков зацікавив Севілью – Мончі давно спостерігає за українцем

17:32 1326 Читать на русском
Циганков зацікавив Севілью – Мончі давно спостерігає за українцем
Віктор Циганков / Фото УАФ

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков може опинитись у Прімері.

Віктор Циганков потрапив на радари Севільї, повідомляє estadiodeportivo.

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В підписанні 21-річного вінгера особисто зацікавлений спортивний директор Севільї Рамон Мончі, який вже давно спостерігає за українцем.

Можливий перехід Віктора в іспанський гранд залежатиме від того, чи збереже Севілья свого хавбека Пабло Сарабію, майбутнє якого залишається туманним.

За підсумками минулого сезону андалусійці посіли .шосту сходинку в Ла Лізі, яка дозволить команді виступати у Лізі Європи наступного сезону.

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