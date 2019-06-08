"Какой игрок, мать родная!", – испанский журналист в восторге от игры Цыганкова

Известный испанский журналист Хулио Мальдонадо рассыпался в комплиментах в адрес Виктора Цыганкова после феерической победы сборной Украины над Сербией (5:0).

"Сколько будет стоить трансфер Цыганкова из киевского Динамо в 21 год? Он обещает вырасти в большого футболиста. Какой игрок, мать родная", – написал Мальдонадо в своем твиттере.

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Напомним, Цыганков стал одним из героев матча против Сербии (5:0), отметившись дублем.

В сезоне 2018/19 Цыганков в составе киевского Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач в украинской Премьер-лиге.

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