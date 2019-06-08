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"Какой игрок, мать родная!", – испанский журналист в восторге от игры Цыганкова

14:05 272 Читати українською
"Какой игрок, мать родная!", – испанский журналист в восторге от игры Цыганкова
Виктор Цыганков / EFE

Известный испанский журналист Хулио Мальдонадо рассыпался в комплиментах в адрес Виктора Цыганкова после феерической победы сборной Украины над Сербией (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Сколько будет стоить трансфер Цыганкова из киевского Динамо в 21 год? Он обещает вырасти в большого футболиста. Какой игрок, мать родная", – написал Мальдонадо в своем твиттере.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, Цыганков стал одним из героев матча против Сербии (5:0), отметившись дублем.

В сезоне 2018/19 Цыганков в составе киевского Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач в украинской Премьер-лиге.

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