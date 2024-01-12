"Мы не должны побеждать. Мы должны быть собой. Это очень сложная игра. Последние домашние матчи завершились вничью и поражением в дополнительное время. Альмерия может победить кого-либо в одной игре.

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Первой целью было спасение, следующей – попасть в десятку лучших, а третьей – набрать 52 очка. Затем мы продолжим ставить перед собой более амбициозные цели. Запрос очень высок, но не тот, который выдвигают извне. Мы не можем требовать победы в Ла Лиге. Мне непонятно, сколько очков нам нужно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Воскресенье – сложная игра, и наша идея – идти игра за игрой.

Эрик Гарсия и Давид Лопес не сыграют. Виктор Цыганков, Янхель Эррера, Борха Гарсия и Рикард Артеро вот-вот полноценно вернутся. Есть сомнения, войдут ли последние двое в заявку на матч против Альмерии. После отъезда Кебе на КАН в полузащиту нам нужен игрок. В обороне у нас есть потери, но у других игроков есть аргументы, чтобы решить эту проблему. Посмотрим, сможем ли мы пригласить кого-нибудь, кто сможет улучшить то, что имеем", – цитирует Мичела Radio Girona Esports.

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