toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Цыганков установил новый личный рекорд в составе Динамо

19 мая 14:28 185 Читати українською
Цыганков установил новый личный рекорд в составе Динамо
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков помог своей команде одержать победу в матче 29-го тура УПЛ над Мариуполем (2:1).

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

В отчетном матче 21-летний хавбек забил гол и отдал голевую передачу, что стало его 32-й и 33-й результативными действием в сезоне 2018/19.

Динамо – Мариуполь: Цыганков включает режим Месси, преследуя Тайсона, Де Пена защищает Хацкевича, новые творцы креатива

Это личный рекорд Цыганкова по системе "гол+пас" в течение одного сезона. Виктор в 44 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Предыдущий рекорд полузащитника был установлен в сезоне 2017/18, когда он набрал 31 очко по системе "гол+пас".

Найефективніший гравець атаки Динамо – ритуальна жертва Хацкевича, що заперечує мантри про "молоду команду"

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
470
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мариуполь Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38112 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
9
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук