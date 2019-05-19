Цыганков установил новый личный рекорд в составе Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков помог своей команде одержать победу в матче 29-го тура УПЛ над Мариуполем (2:1).

В отчетном матче 21-летний хавбек забил гол и отдал голевую передачу, что стало его 32-й и 33-й результативными действием в сезоне 2018/19.

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Это личный рекорд Цыганкова по системе "гол+пас" в течение одного сезона. Виктор в 44 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Предыдущий рекорд полузащитника был установлен в сезоне 2017/18, когда он набрал 31 очко по системе "гол+пас".

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