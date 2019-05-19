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Циганков встановив новий особистий рекорд у складі Динамо

19 травня 14:28 662 Читать на русском
Циганков встановив новий особистий рекорд у складі Динамо
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 29-го туру УПЛ над Маріуполем (2:1).

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

У звітному матчі 21-річний хавбек забив гол і віддав гольову передачу, що стало його 32-ю і 33-ю результативною дією в сезоні 2018/19.

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Це особистий рекорд Циганкова за системою "гол+пас" протягом одного сезону. Віктор в 44 матчах нинішнього сезону забив 17 голів і віддав 16 результативних передач.

Попередній рекорд півзахисника був встановлений у сезоні 2017/18, коли він набрав 31 очко за системою "гол+пас".

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Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Віктор Циганков Віктор Циганков
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