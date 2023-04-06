Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне – источник раскрыл сумму
6 апреля 10:38 - Читати українською
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков неплохо зарабатывает в испанском клубе.
Цыганков имеет третью самую высокую зарплату в Жироне – 44 тысячи евро в неделю, сообщает Capology.
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В общем, украинец получает 2,3 млн евро в год. Больше Виктора зарабатывают Давид Лопес (3,6 млн евро в год) и Ориоль Ромеу (3 млн евро в год).
Заметим, что Цыганков после перехода из Динамо в Жирону сыграл 8 поединков, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.
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