Цыганков имеет третью самую высокую зарплату в Жироне – 44 тысячи евро в неделю, сообщает Capology.

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В общем, украинец получает 2,3 млн евро в год. Больше Виктора зарабатывают Давид Лопес (3,6 млн евро в год) и Ориоль Ромеу (3 млн евро в год).

Заметим, что Цыганков после перехода из Динамо в Жирону сыграл 8 поединков, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

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