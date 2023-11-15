Цыганков получил поздравление от УЕФА – видео гола, принесшего одну из самых сенсационных побед сборной Украины
13:41 - Читати українською
Хавбек Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков отмечает 26-й день рождения.
Праздник представителя Ла Лиги пришелся на период подготовки сборной к сверхважному матчу отбора Евро-2024 против Италии.
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УЕФА также присоединился к поздравлениям. Пресс-служба Европейского футбольного союза вспомнила гол Цыганкова в матче Лиги наций против Испании. Этот мяч оказался единственным и победным в поединке 3-летней давности на НСК Олимпийский.
Добавим, что Цыганков имеет 49 матчей за сборную Украины, приближаясь к юбилею. Вероятно, это произойдет 20 ноября против Италии.
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