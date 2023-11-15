Циганков отримав привітання від УЄФА – відео гола, який приніс одну з найсенсаційніших перемог в історії збірної України
13:41 - Читать на русском
Хавбек Жирони та збірної України Віктор Циганков відзначає 26-й день народження.
Свято представника Ла Ліги припало на період підготовки збірної до надважливого матчу відбору Євро-2024 проти Італії.
Циганкова сватають на заміну зірці АПЛ – одна перешкода може злякати українця
УЄФА також приєднався до привітань. Прес-служба Європейського футбольного союзу пригадала гол Циганкова у матчі Ліги націй проти Іспанії. Цей м'яч виявився єдиним і переможним у поєдинку 3-річної давнини на НСК Олімпійський.
Додамо, що Циганков має 49 матчів за збірну України, найближаючись до ювілею. Ймовірно, це станеться 20 листопада проти Італії.
Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter