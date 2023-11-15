Хавбек Жирони та збірної України Віктор Циганков відзначає 26-й день народження.

Свято представника Ла Ліги припало на період підготовки збірної до надважливого матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

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УЄФА також приєднався до привітань. Прес-служба Європейського футбольного союзу пригадала гол Циганкова у матчі Ліги націй проти Іспанії. Цей м'яч виявився єдиним і переможним у поєдинку 3-річної давнини на НСК Олімпійський.

Додамо, що Циганков має 49 матчів за збірну України, найближаючись до ювілею. Ймовірно, це станеться 20 листопада проти Італії.

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