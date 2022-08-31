Вингер Динамо Виктор Цыганков может уйти из киевского клуба в конце трансферного окна.

Нидерландский ПСВ рассматривает возможность подписать Виктора Цыганкова, сообщает vi.nl. Украинца хотят взять в статусе замены вингеру Коди Гакпо, которого сватают в Манчестер Юнайтед.

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Подписать Цыганкова будет сложно, поскольку до конца трансферного окна остались неполных два дня. У Виктора еще год контракта с Динамо, но за трансфер уже этим летом ПСВ придется выложить немалую сумму.

Манчестер Юнайтед подписал Антони из Аякса за 100 миллионов. Гакпо может стать вторым усилением флангов атаки "красных дьяволов". За нидерландца ПСВ хочет получить около 50 млн евро.

Отметим, что 24-летнего Цыганкова Transfermarkt оценивает в 25 миллионов. Виктор сыграл в 4 матчах за Динамо в квалификации Лиги чемпионов, записав в свой актив гол и ассист.

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