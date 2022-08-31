Нідерландський ПСВ розглядає можливість підписати Віктора Циганкова, повідомляє vi.nl. Українця хочуть взяти в статусі заміни Коді Гакпо, якого сватають в Манчестер Юнайтед.

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Підписати Циганкова буде складно, оскільки до кінця трансферного вікна залишились лічені дні. У Віктора ще рік контракту з Динамо, але за трансфер вже цього літа ПСВ доведеться викласти чималу суму. Додамо, що Манчестер Юнайтед вже підписав Антоні з Аякса майже за 100 млн. Гакпо може стати другим підсиленням флангів атаки "червоних дияволів". За нідерландця ПСВ хоче отримати близько 50 млн євро.

Відзначимо, що 24-річного Циганкова Transfermarkt оцінює у 25 млн. Віктор зіграв у 4 матчах за Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, записавши до свого активу гол та асист.

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