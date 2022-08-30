Пригласить 24-летнего украинца хотят Севилья и Вильярреал. Оба клуба рассчитывают, что за трансфер Цыганкова не придется много платить, сообщает Marca.

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Дело в том, что контракт футболиста с Динамо рассчитан всего на один сезон. Если киевляне не согласятся продать Цыганкова этим летом, испанцы готовы подождать еще год, чтобы забрать игрока в статусе свободного агента.

К слову, для Севильи Цыганков мог бы стать заменой для Лукаса Окампоса, который переходит в Аякс. Вильярреал понимает, что выиграть борьбу за украинца будет сложно, но полуфиналисты прошлого розыгрыша ЛЧ готовы ждать до последнего дня трансферного окна.

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