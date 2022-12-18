Виктор Цыганков и Йеспер Карлссон остаются приоритетными вариантами ПСВ для замены Коди Гакпо, сообщает ED.nl.

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"Фермеры" заработают за своего лидера минимум 50 млн евро, но сами не очень хотят разбрасываться деньгами. АЗ попросит за Карлссона 20 млн евро, а трансферный рекорд ПСВ держится с 2000 года, когда за Матею Кежмана отдали 14 млн. Трансфер Цыганкова будет дешевым или вообще бесплатным, если он не продлит контракт с Динамо и станет свободным агентом летом 2023 года. Правда, президент киевлян Игорь Суркис публично заявлял, что рассчитывает на порядочность игрока, который не может покинуть родной клуб без компенсации.

Добавим, что в первой половине сезона Карлссон провел за АЗ 11 матчей, оформив 3 гола и 3 ассиста. Цыганков может похвастаться такой статистикой – 23 матча, 9 голов и 6 результативных передач.

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