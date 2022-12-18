Віктор Циганков і Єспер Карлссон залишаються пріоритетними варіантами ПСВ для заміни Коді Гакпо, інформує ED.nl.

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"Фермери" зароблять за свого лідера щонайменше 50 млн євро, але самі не дуже хочуть розкидатися грішми. АЗ попросить за Карлссона 20 млн євро, а трансферний рекорд ПСВ тримається з 2000 року, коли за Матею Кежмана віддали 14 млн. Трансфер Циганкова буде дешевим або взагалі безкоштовним, якщо вінгер не продовжить контракт з Динамо і стане вільним агентом влітку 2023 року. Щоправда, президент киян Ігор Суркіс публічно заявляв, що розраховує на порядність гравця, який не може покинути рідний клуб без жодної компенсації.

Додамо, що у першій половині сезону Карлссон провів за АЗ 11 матчів, оформивши 3 голи та 3 асисти. Циганков може похизуватися такою статистикою – 23 матчі, 9 голів та 6 результативних передач.

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