"Как я прокомментирую слухи о возможном переходе Цыганкова в ПСВ в качестве замены Коди Гакпо, сверкающего на ЧМ в составе Нидерландов? Для меня это будет неожиданность. Я не очень верю слухам, потому что не было разговоров в нидерландских медиа и со стороны ПСВ об этом трансфере. Очень трудно будет заменить Гакпо.

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Витя много пропускает из-за травм, на что в первую очередь обращают внимание клубы. Местные хорошо знают о его качествах. Этот чемпионат был бы очень интересен для него. Он может по-новому раскрыться, потому что в Динамо он потерял несколько лет. Ему нужен трамплин для перехода в в более сильный чемпионат. Таким трамплином может стать ПСВ. Но если за Цыганкова будут просить большой ценник, это может отпугнуть такой клуб как ПСВ.

Кто может стать потенциальным конкурентом Цыганкова в Эйндховене? Это может быть Еспер Карлссон (АЗ), за которым наблюдает ПСВ. Он хорошо проявил себя в Нидерландах и не потребует времени на адаптацию. В Эйндховене подрастает хорошо показывающий себя 19-летний Йоан Бакайоко. Поэтому для меня слухи вокруг Цыганкова выглядят нелогичными", – сказал Левченко в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с киевлянами истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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